Studio Previti si conferma nell’elite degli “studi legali dell’anno 2024”

Lo Studio Previti Associazione Professionale si conferma per il terzo anno consecutivo per l’area di Roma – Regione Lazio nell’elenco degli studi legali più referenziati. L’indagine, promossa da Il Sole 24 Ore, viene stilata sulla base delle segnalazioni spontaneamente fornite da un qualificato panel di operatori del diritto.

Lo Studio è stato inserito per il terzo anno consecutivo nella classifica degli studi legali più referenziati per il Dipartimento Privacy mentre quest’anno per la prima volta è segnalato anche il Dipartimento IP (Proprietà intellettuale).

Gli studi legali più referenziati nel 2024 sono 354, per un totale di 850 referenze (per settore e specializzazione). Anche quest’anno, l’elenco finale mette in evidenza sia i grandi studi che le eccellenze a livello nazionale. 85 nuovi nomi sono entrati in questa nuova edizione, a testimonianza del dinamismo e della vivacità del mercato legale. Tra i settori più rappresentati ci sono il contenzioso e l’arbitrato, il lavoro e la previdenza sociale, il diritto amministrativo e appalti. In termini di macroregioni, si è registrata una maggiore concentrazione di voti nell’area di Milano e un leggero aumento nell’area di Roma.

La lista “Gli studi legali dell’anno 2024” si basa sulle raccomandazioni di avvocati, giuristi d’impresa (sondaggio peer-to-peer) e clienti per 15 settori di competenza e 5 macroregioni (città di Milano, città di Roma, Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia & isole).

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti per il terzo anno consecutivo tra i migliori studi legali, per il dipartimento Privacy e, per la prima volta, anche per il dipartimento di Proprietà Intellettuale. - dichiara l’Avv. Vincenzo Colarocco, socio di Studio Previti Associazione Professionale, Responsabile Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, Diritto di internet e concorrenza sleale e Responsabile Dipartimento Compliance, media e tecnologia - Questo riconoscimento riflette il nostro impegno costante verso l’innovazione digitale e la cura del cliente. Investiamo molto in tecnologie avanzate per essere sempre all’avanguardia nel nostro settore, anticipando le esigenze future e offrendo soluzioni legali di eccellenza. La nostra dedizione al digitale ci consente di tutelare concretamente i diritti dei nostri assistiti nonché di esser partner nei progetti innovativi nel contesto in continua evoluzione. Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia e il nostro team per la loro dedizione.”