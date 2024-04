Su trojan e carcere ai giornalisti nuovo blitz nella cybersicurezza

Carcere per i giornalisti e nuovi limiti per l’utilizzo dei trojan. Sul disegno di legge in materia di cybersicurezza si profila un nuovo blitz, alla Camera, da parte della maggioranza, supportata da una parte almeno delle opposizioni, secondo uno schema che in materia di politiche della giustizia è sempre più frequente.

Ma andiamo con ordine. Ieri sono stati riammessi gli emendamenti in un primo tempo giudicati inammissibili presentati dal responsabile giustizia di Azione, Enrico Costa, sempre più...