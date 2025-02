Subbyx chiude un round da 15 milioni: GOP e TARGET gli advisor

Rodrigo Boccioletti, Matteo Bazzani

Si è concluso il round di finanziamento da 15 milioni di euro in Subbyx, startup italiana della subscription economy che consente di abbonarsi senza nessun vincolo all’utilizzo di prodotti tecnologici, dispositivi per la cura della persona ed elettrodomestici nuovi o ricondizionati.

Il round è stato guidato dai fondi della strategia Azimut Venture Capital Digitech Europe, gestiti da Azimut Investments, che si avvale del supporto strategico di Fndx, advisory company specializzata in m&a e investimenti orientati a settori ad alto impatto tecnologico e digitale. Al round hanno partecipato anche i fondi Azimut Eltif-Venture Capital Alicrowd III e IV.

Azimut ha così contribuito a portare la raccolta totale della startup, dalla sua nascita a fine 2023, a 20 milioni, spalmati tra equity e debito. Il primo round, di tipo pre-seed, era stato chiuso già dopo la fondazione ed era stato pari a 5,5 milioni.

I fondi raccolti verranno utilizzati per la crescita organica, in particolare per scalare la parte tecnica con investimenti in personale e per rafforzare le partnership con rivenditori al dettaglio, catene di elettronica e produttori.

Azimut è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, sede di Bologna, con un team composto dai partner Federico Dettori e Rodrigo Boccioletti e dal senior associate Matteo Canonico.

Subbyx è stata assistita da Matteo Bazzani e da Gaia Guizzetti, partner di TARGET, che avevano già assistito la società nel precedente round, di tipo pre-seed.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Vrct di Bologna con il notaio Luigi Tinti.