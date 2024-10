Suicidio di paziente psichiatrico, la responsabilità è solo extracontrattuale

I sanitari rispondono solo per responsabilità extracontrattuale, e non per responsabilità contrattuale, per l’omessa vigilanza nei confronti di un paziente di una struttura psichiatrica che commette suicidio. Quindi, gli stretti congiunti che intendono chiedere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale devono esercitare l’azione nel termine di cinque anni e devono provare la condotta omissiva dei sanitari e gli altri elementi costitutivi della responsabilità. Questo principio è stato ...

