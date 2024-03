Sull’adeguamento delle coperture resta il dubbio dei tempi

Il provvedimento rappresenta il più atteso contribuito normativo, necessario per la piena realizzazione della legge che nel 2017 si era posta l’obbiettivo di regolare la intera materia della responsabilità (soprattutto) civile sanitaria, completando di fatto il quadro disciplinare ed introducendo i meccanismi di garanzia obbligatori, per aziende ed operatori sanitari, in un’ottica di preservazione delle risorse finanziarie e di una più efficace tutela delle vittime