Azione surrogatoria e successione: verso un riesame delle Sezioni Unite

LA QUESTIONE

È ammissibile l’azione di riduzione per lesione di legittima proposta in via surrogatoria dal creditore personale del legittimario pretermesso?

Con l’Ordinanza Interlocutoria n. 23/2025, solleva il nodo interpretativo derivante da due contrapposti orientamenti del Supremo Consesso in ordine alla nozione di trascuratezza o di inerzia.