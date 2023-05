Sussiste la responsabilità per custodia del Comune anche per le strade vicinali a cura della Redazione Diritto









Responsabilità per danni da cose in custodia - Comune - Strade vicinali - Strade adibite a pubblico transito - Uso pubblico - Ordine e sicurezza collettiva - Responsabilità della PA - Sussistenza

In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purchè esse siano inserite – come nella specie - tra le strade adibite a pubblico transito. Ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi...