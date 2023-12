T4P e Progress TT investono in Rise Technology Srl: LCA Studio Legale e Bird & Bird advisor dell’operazione

Tech4Planet, gestito da CDP Venture Capital, e Progress Tech Transfer SLP-RAIF, tramite la controllata Progress Tech Transfer S.r.l. hanno partecipato all’investimento in Rise Technology S.r.l., PMI innovativa, iscritta nella sezione speciale presso il competente Registro delle Imprese, che progetta, sviluppa, produce e commercializza original equipment manufacturer (OEM), sistemi automatizzati per la produzione e/o lavorazione di celle solari, moduli fotovoltaici, dispositivi bio-medicali, semiconduttori e relativi assemblaggi e packaging, circuiti integrati, sistemi elettronici, optoelettronica, telecomunicazioni, sistemi nano e micro-elettromeccanici, sistemi e materiali nanostrutturati, manifattura additiva e sottrattiva, il tutto per applicazioni nel settore delle energie rinnovabili, dei semiconduttori e della bio-medicina, automotive, marina, aerospazio e il medicale, sottoscrivendo un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 1.500.000.



L’apporto di capitale consentirà alla società e ai suoi founder lo sviluppo e il consolidamento dell’attività anche a livello internazionale.



LCA Studio Legale ha assistito CDP Venture Capital SGR e il relativo veicolo Tech4Planet con il team di Emerging Company e Venture Capital guidato da Andrea Messuti e composto da Paolo Vitaloni e Olivier Macquet. Bird & Bird ha assistito i founders con un team composto dalla senior associate Francesca Redoano, per gli aspetti corporate dell’operazione, dalla partner Claudia Ricciardi e dell’associate Eleonora Bonina per i profili IP.



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio in Milano, dottoressa Alessandra Radaelli, co-founder dello Studio Ricci-Radaelli.