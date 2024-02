Tacita moto elettriche chiude l’operazione straordinaria sul capitale, oltre a un Importante finanziamento con banca progetto, e prepara un secondo round di Investimento.

Tacita Srl società attiva nel settore della progettazione, produzione e vendita di moto elettriche ha concluso un’operazione di riorganizzazione societaria che ha portato sia alla ridefinizione della propria originaria compagine societaria sia all’ingresso nel capitale di nuovi investitori, con un aumento complessivo del capitale sociale a circa €2 milioni.

Simultaneamente la società ha anche siglato un importante accordo di finanziamento con Banca Progetto.

Le nuove risorse, dice Luca Oddo amministratore delegato della società, verranno utilizzate prevalentemente per ultimare la linea di produzione, per l’ottimizzazione dello stabilimento di Poirino, all’allargamento della rete vendita e alla gestione del reparto corse di Tacita “Formula Corsa”.

La società ha al momento un portafoglio pre-ordini di oltre 100 veicoli (ovvero l’intera produzione prevista per il 2024) ed ha appena concluso il Rally Dakar 2024 con il suo racing team “Formula Corsa” come prima e unica moto elettrica italiana, centrando gli obbiettivi di test e corsa che si era prefissata alla partenza.

Nel corso del 2024 Tacita prevede il lancio dei modelli T-Cruise e T-Race per road e offroad oltre al pre-lancio dei modelli 2025, inclusa la nuova Discanto Corsa che ha corso la Dakar 2024. Prevede inoltre un’ulteriore apertura del capitale a favore di altri investitori istituzionali italiani ed esteri per un secondo round di investimento a supporto dell’espansione del range di prodotti offerti e dell’ingresso in altri settori automotive oltre a quelli nautico e agricolo.

Advisor finanziario di Tacita è Eqvalue srl con un team composto dai partner Pierpaolo Guzzo ed Alessandro Gennaro e da Daniela Pesigi.

Advisor legale di Tacita è lo Studio Legale K&L Gates con un team coordinato dal partner Arturo Meglio, Head Corporate/M&A Italia, e composto anche dal senior associate Luca Nardello e dalla trainee Eleonora Loira.