Taconic Capital e Multi Corporation acquisiscono il Centro Commerciale Valecenter a Venezia. Gli advisor coinvolti

Taconic Capital, società di investimento istituzionale globale, e Multi Corporation, piattaforma paneuropea di servizi integrati di gestione immobiliare, hanno acquisito l’intero capitale sociale di Valecenter S.r.l., società proprietaria dell’omonimo Centro Commerciale di Venezia.

Nell’ambito dell’operazione, Multi Corporation continuerà a ricoprire il ruolo di Property Manager e Asset Manager che svolge già dal 2014, oltre a quello di coinvestitore.

Taconic Capital e Multi Corporation sono state assistite da Chiomenti con un team multidisciplinare guidato da Filippo Modulo e Maria Pia Palma, composto da Francesco Cavallaro, Simone D’Ettorre e Maria Giulia Casertano per gli aspetti di due diligence, societari e contrattuali dell’acquisizione e co-investimento, e da Antonio Tavella, Giada Caravello e Matteo Botti per i profili restructuring. Giuseppe Andrea Giannantonio insieme a Giulia Bighignoli e Giovanni Scavone hanno curato i profili fiscali dell’operazione. Lo studio NautaDutilh ha assistito Taconic Capital e Multi Corporation per i profili di diritto lussemburghese con la Counsel Aline Nassoy.

Il venditore e la società target sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Ashurst per gli aspetti relativi al debito e per gli aspetti societari e contrattuali, con un team guidato dalla partner Annalisa Santini e composto dagli associate Daniele Dainese e Benedetta Francesca Monestier, unitamente al counsel Andrea Di Rosa per gli aspetti societari, e da EY Parthenon nelle negoziazioni con l’investitore ed il ceto bancario, con un team coordinato dai partner Stefano Vittucci ed Edoardo Giudice e dalla senior manager Maria Giovanna De Filippi.

Lo studio legale Dentons ha assistito UniCredit, in qualità di principale creditore finanziario di Valecenter S.r.l., nel contesto degli accordi sul debito, con un team guidato dal Chairman dello Europe Board e Italy Managing Partner Federico Sutti, coadiuvato dal senior associate Andrea Trabucco, dall’associate Arianna Carola Capra e dal trainee Giacomo Arrighi. Dentons ha affiancato l’in house group legal team di UniCredit coordinato da Roberto Tazzioli e coadiuvato dal senior legal Filippo Callioni.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Valecenter S.r.l. per taluni aspetti societari dell’operazione con un team composto dal Partner Federico Ragazzini e dall’Associate Partner Giuseppe Galmanini.