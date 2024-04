L’Ordine degli Avvocati di Milano, presenta l’evento dal titolo

“TALK TO THE FUTURE” che avrà luogo dal 6 al 10 maggio presso la Biblioteca del Palazzo di Giustizia di Milano.

Durante l’evento si succederanno diverse tavole rotonde in cui si parlerà del futuro del mondo della giustizia attraverso la lente d’ingrandimento dell’intelligenza artificiale generativa. Si discuterà delle innovazioni introdotte dal DDL Intelligenza Artificiale e dell’impatto dell’automazione sulla ricerca giuridica e sulla gestione dei casi. A tal proposito, si valuterà come l’IA possa aumentare l’efficienza e l’accuratezza del lavoro dell’Avvocato, con avvocatura e magistratura a confronto. Verranno approfondite le implicazioni etiche dell’uso dell’IA nel diritto, indagando sui rischi di fake news per la società e per la democrazia. Si farà un focus sulla “ AI Act ” con una panoramica delle regolamentazioni europea e del mondo, considerando anche le potenzialità e le opportunità di questa rivoluzione in atto.

L’8 maggio pomeriggio saranno anche presentati i risultati di una survey condotta sugli Avvocati di Milano con la collaborazione de Il Sole 24 ORE.

L’evento è gratuito ed è organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense nell’ambito della formazione professionale continua degli Avvocati.

L’iscrizione è obbligatoria su Sfera. Per ogni giornata è prevista il riconoscimento di crediti formativi professionali come meglio specificato in locandina

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA