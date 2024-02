Targa prova, in “Gazzetta” il Regolamento sulla semplificazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2024, il Dpr 21 dicembre 2023, n. 229 un regolamento che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il testo, tra l’altro, prevede che: l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata, per la circolazione su strada, sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per i veicoli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità. E che il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare sia contingentato in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti dei quali dispone.

Il regolamento è stato approvato in esame preliminare dal Cdm del 17 luglio 2023; successivamente sono stati raccolti il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2023; ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Infine, la deliberazione definitiva è avvenuta da parte del Cdm il 27 novembre 2023 e si inquadra nel “programma di transizione digitale della pubblica amministrazione”.



I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione