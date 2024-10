TeamSystem partner di Swot Legal nel software e IA per gli studi legali

Swot Legal, la prima società italiana dedicata a fornire avvocati a tempo determinato (temporary legal staffing), potrà integrare la propria offerta con i software gestionali TeamSystem per gli studi legali e i dipartimenti legali delle aziende.

Grazie a questo accordo, Swot Legal diventa un operatore a tutto tondo nei servizi legali alternativi, che permettono a imprese e studi legali di acquisire servizi, professionisti a tempo determinato e tecnologie, al bisogno e in tempi rapidi. Il settore degli Alternative legal services providers (Alsp) genera un giro d’affari globale vicino ai 20 miliardi di dollari ed è oggi concentrato prevalentemente negli Stati Uniti, dove il 70% delle multinazionali vi fa ricorso.

“In Italia c’è un forte interesse per l’impiego di professionisti legali su base temporanea, ma c’è anche una domanda crescente di assistenza sul piano tecnologico”, spiega Ian Tully, Ceo di Swot Legal. “Con questo accordo, oggi siamo anche in grado di fornire, insieme con TeamSystem, un supporto qualificato per affrontare i processi di digitalizzazione e per introdurre l’IA negli studi legali e nelle direzioni legali delle imprese”.

Swot Legal è operativa da inizio 2024, con un database di oltre 100 avvocati professionisti, con diverse seniority e specializzazioni: dal diritto civile e societario all’amministrativo, dal diritto della contrattualistica alla compliance, al diritto finanziario e al penale. Scopo della partnership è quello di creare un pacchetto di servizi che abbini al temporary legal staffing, uno strumento flessibile ed efficiente dal punto di vista dei costi, alle enormi opportunità offerte dai nuovi servizi di software gestionali, in particolare l’AI, per migliorare l’efficienza e il dinamismo nel settore legale.

Cristiano Zanetti, General Manager Business Unit Market Specific Solutions di TeamSystem, commenta: “TeamSystem è da sempre al fianco dei professionisti e della loro crescita, sia in termini di efficienza che di competitività, con soluzioni all’avanguardia basate anche su innovativi tool di Intelligenza Artificiale. In Swot Legal, in quanto realtà ben radicata nel tessuto del mercato legale in Italia, abbiamo trovato un partner dinamico e in linea con i nostri valori, perfetto per contribuire al consolidamento del nostro posizionamento nel segmento legale”.