Tecnomeccanica acquisisce il ramo d’azienda di Marelli Europe di Crevalcore: gli advisor coinvolti

Antonio Zecca, Michele Scola

Lo scorso 8 agosto si è conclusa una complessa operazione con la quale la piemontese Tecnomeccanica s.p.a., fonderia italiana specializzata nella produzione di componenti pressofusi in alluminio a elevata precisione dimensionale per i settori dell’illuminotecnica e automotive, ha acquisito, tramite la neocostituita Tecnomeccanica Crevalcore s.r.l., il ramo d’azienda di Marelli Europe spa esercitato nello stabilimento di Crevalcore (Bo), che torna quindi in mani italiane dopo che FCA l’aveva ceduta nel 2018 ai giapponesi di Calsonic Kansei (controllato dal fondo americano Kkr). L’operazione ha visto, tra il resto, il conferimento nella nuova società anche di un ramo d’azienda della stessa Tecnomeccanica spa, nonché la conclusione di una serie di accordi di fornitura con i quali il gruppo Marelli garantirà alla nuova realtà, per i prossimi anni, commesse per un valore stimato di circa 70 milioni di euro e, anche grazie al trasferimento di 152 lavoratori, chiude una lunga vertenza sindacale nata immediatamente dopo la comunicazione della volontà del gruppo giapponese di chiudere lo stabilimento emiliano.

L’operazione, che è stata guidata da Simone Ferrucci, amministratore delegato di Tecnomeccanica, ha visto anche il coinvolgimento di Invitalia che presterà il proprio supporto finanziario.

Lo Studio Legale Scola, con il partner Michele Scola coadiuvato da Francesco Cantile, Giuseppe Celestino e Arianna Daghero, ha assistito Tecnomeccanica s.p.a. nelle operazioni di legal due diligence e nella redazione di tutta la contrattualistica sottesa all’operazione.

Spada Partners, con il partner Antonio Zecca, il senior manager Andrea Moretta e il senior associate Pierdamiano Abbenante ha assistito Tecnomeccanica s.p.a. in relazione alla financial due diligence e alla predisposizione del piano economico finanziario alla base dell’operazione.