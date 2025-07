Termomeccanica s.p.a. cede TM.I.C. s.p.a. e Adicomp s.p.a. a Ingersoll Rand, Inc.: gli advisor coinvolti

Giuseppe Manzo, Francesca Peruzzi, Paolo Guzzetti, Paolo Vitaloni

Termomeccanica Industrial Compressors (“TMIC”) e Adicomp (“Adicomp”), società specializzate nello sviluppo di compressori a vite essenziali per le operazioni di estrazione, trasporto, stoccaggio e trasformazione dei gas, entrambe interamente detenute da Termomeccanica (“TM”), sono state acquisite da Gardner Denver Italy Holdings s.r.l., società appartenente al gruppo Ingersoll Rand, Inc., società quotata al Nyse con un fatturato di oltre 7 miliardi di dollari che fornisce soluzioni per l’aria compressa per diversi settori industriali come quelli alimentare, lifescience, energetico, chimico. Con questa operazione Ingersoll Rand, Inc si rafforza ulteriormente nel suo core business e amplia l’offerta di servizi, nell’ottica di una crescita a lungo termine in partnership con le società acquisite.

La complessa operazione ha comportato una preliminare riorganizzazione interna delle controllate, TMIC e Adicomp, che ha coinvolto 4 giurisdizioni, Italia, USA, India e Cina.

La venditrice, TM, è stata assistita in tutti gli aspetti relativi alla strutturazione dell’operazione, alla riorganizzazione (coordinando i professionisti locali), alla negoziazione del contratto di compravendita e di tutti gli accordi ancillari allo stesso, dallo Studio Legale Guzzetti con Paolo Guzzetti, Paolo Vitaloni, Marta Munafò e Marika Ruggiero. Per la parte di diritto statunitense, hanno agito Alexander Rossi e Daniela Morrison di Valla Morrison & Schachne Inc., P.C., mentre per la parte di diritto indiano, hanno agito Tanusmita Ghosal, Mallika Anand, Rudra Parmar, coordinati da Anuja Tiwari di AZB & Partners.

L’acquirente, Gardner Denver Italy Holdings s.r.l., e la capogruppo, Ingersoll Rand, Inc., sono state assistite da BonelliErede con il partner Giuseppe Manzo, la managing associate Francesca Peruzzi, l’associate Domitilla Gualtieri e Lucrezia Pavese, per gli aspetti M&A e corporate. Il partner Marco Maniscalco e gli associate Francesca Rovescala e Matteo Pira hanno seguito gli aspetti labour. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal managing director Michel Miccoli con il supporto della senior legal advisor Martina Mancuso.