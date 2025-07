Dentons annuncia le nuove nomine dei responsabili di dipartimento in Europa

Boffi, Fagotto, Lipari, Olivi

Lo studio legale Dentons ha annunciato la nomina dei tredici responsabili di dipartimento per l’Europa, che resteranno in carica fino a dicembre 2027.

Le nomine sono state deliberate da Wendela Raas, CEO di Dentons Europe, in consultazione con il Consiglio di Dentons Europe, nell’ambito del processo obbligatorio di revisione e rotazione periodica dei ruoli di primo piano a livello regionale, come previsto dall’accordo di partnership dello Studio.

“Disporre di una leadership forte e coesa a capo dei nostri dipartimenti è un pilastro fondamentale della nostra strategia per ampliare la profondità e l’ampiezza dell’offerta di servizi, e fornire ai nostri clienti consulenza legale di alta qualità e ad alto valore aggiunto”, ha commentato Wendela Raas.

A conferma del ruolo strategico della sede italiana dello Studio nella regione, tutti i professionisti italiani già alla guida dei rispettivi dipartimenti a livello europeo sono stati riconfermati nei loro incarichi.

In particolare: Alessandro Fosco Fagotto, Banking and Finance, Davide Boffi, Employment and Labor, Giangiacomo Olivi, Intellectual Property, Data and Technology, e Roberto Lipari, Litigation and Dispute Resolution.

“Tutti i nostri responsabili di dipartimento sono professionisti altamente qualificati e rispettati nei rispettivi ambiti”, ha dichiarato Federico Sutti, Chairman dello Europe Board e Managing Partner di Dentons in Italia. “Siamo felici di avere nuovamente l’opportunità di contribuire alla leadership europea con figure chiave del nostro team”.