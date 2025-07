GOP e LCA nell’acquisizione di ASTON SEALS da parte del Gruppo MICHELIN

D’Aniello, Punzi, De Bonis, Ferrone

Lo Studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il Gruppo Michelin nella definizione degli accordi vincolanti per l’acquisizione dell’intero capitale di AS Aston Seals S.p.A., leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di guarnizioni idrauliche e pneumatiche, con base produttiva a Carpi ed operativo in più di 80 paesi del mondo. AS Aston Seals S.p.A. ed i suoi soci sono stati assistiti da LCA Studio Legale per gli aspetti legali e da UBS AG quale consulente finanziario esclusivo.

Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato all’ottenimento delle consuete approvazioni regolamentari.

Il team di Gianni & Origoni, che ha assistito il Gruppo Michelin, è stato coordinato dal Socio Alfredo D’Aniello, coadiuvato dal Managing Associate Alberto Punzi, e composto dagli Associate Carlo Duilio Cirilli, Filippo Tirelli e Federica Baldini per gli aspetti corporate, dalla Managing Associate Eleonora Rainaldi e dall’Associate Andrea Core per gli aspetti lavoristici, dalla Senior Counsel Lisa Salvatori per gli aspetti real estate e dalle Associate Carolina Campi e Giada Tombesi per i profili di diritto ambientale, nonché dall’Associate Francesco Patrono per i profili di diritto amministrativo e dall’Associate Francesco Cerciello per i profili privacy.

Il team di LCA è stato coordinato dal Socio Roberto de Bonis, coadiuvato dal Managing Associate Daniele Ferrone, e composto dagli Associate Maria Flora Cafiero e Giovanni Binaghi.

UBS AG ha agito con un team composto da Andrea Pravini, Edoardo Crivellaro, Marco Pasqualin ed Alice Coldani.