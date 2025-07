EY SLT e SI - Studio Inzaghi legal e tax advisor nell’acquisizione di un immobile iconico a Brera, Milano

Lichino, Pensabene, Serenelli, Paladini

EY Studio Legale Tributario e SI - Studio Inzaghi hanno agito, rispettivamente, in qualità di financial, e legal e tax advisor nell’acquisizione di un prestigioso immobile a destinazione mixed-use nel cuore di Brera, uno dei quartieri più iconici di Milano, con una superficie complessiva di circa 2.300 mq, sviluppato su cinque piani fuori terra e uno interrato con accesso da Corso Garibaldi 1 per gli spazi retail e da Via Tivoli 4 per gli spazi residenziali.

L’asset è stato acquisito attraverso un’operazione di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 7.2 della Legge 130/1999, in cui doNext S.p.A. ricoprirà i ruoli di servicer, corporate servicer e ruoli ancillari, mentre Special Gardant S.p.A. agirà come asset manager del veicolo. L’operazione sarà finanziata tramite l’emissione di titoli a ricorso limitato da parte del veicolo Shumba RE SPV S.r.l.

Per EY Studio Legale Tributario ha agito, per gli aspetti finanziari legati alla cartolarizzazione, un team coordinato dal partner Carlo Lichino, responsabile dell’area finanza strutturata coadiuvato dalla senior Chiara Ciotti e, per gli aspetti fiscali legati alla cartolarizzazione immobiliare e alla strutturazione dell’investimento, un team coordinato dal partner Aurelio Pensabene e dai manager Marco Rosso e Giorgio Marchesi.

SI - Studio Inzaghi ha agito con un team guidato dall’associate Donise Serenelli, con l’associate Margherita Gattulli e coordinato dalla founding partner Ivana Magistrelli per gli aspetti relativi alla contrattualistica della compravendita immobiliare. La founding partner Silvia Gnocco e l’associate Tommaso Portoghese hanno curato i profili legati all’urbanistica.

Gabriele Paladini, partner tax di SI – Studio Inzaghi, ha seguito gli aspetti fiscali dell’acquisizione dell’immobile, inclusa la fase di due diligence.

doNext è stata assistita da Andersen nella persona del partner Umberto Mauro.