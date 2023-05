The Skill diventa Benefit. Gli studi coinvolti

The Skill srl – società specializzata in comunicazione strategica, reputation & crisis management, litigation pr, comunicazione professionale e comunicazione finalizzata alla compliance – ha recentemente modificato il proprio statuto e assetto interno per diventare Società Benefit, inserendo per prima nel panorama nazionale tra i propri scopi la tutela reputazionale di persone e organizzazioni, da svolgersi anche attraverso azioni probono.

L'approdo a «The Skill Società Benefit srl» è stato curato per le rispettive competenze dal notaio Marco Bellinvia (Studio notarile Bellinvia, Roma e Civitavecchia), dal commercialista Andrea Di Mise (Di Mise Commercialisti, Bari) e dall'avvocato Marco Cristiano Petrassi (Studio legale SZA, Milano).

I processi interni sono stati curati e verranno affidati nelle necessarie fasi di rendicontazione previsti dalla norma ad Alessandro Santarsiero.

The Skill in sostanza perseguirà – come si legge nel nuovo statuto – "oltre all'interesse dei suoi soci, anche altri interessi, segnatamente quelli dei dipendenti e delle comunità in cui essa opera, ponendo riguardo alla tutela dell'onorabilità di persone fisiche e persone giuridiche mediante fact-checking, contrasto alle fake news e difesa della reputazione". A ciò si aggiungono scopi più classici quali la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico e le tematiche sociali. Temi che incrociano gli incentivi all'evoluzione della più moderne società verso argomenti quali la CSR, le certificazioni, i criteri ESG e forme di prevenzione rispondenti ai modelli 231.

Il Ceo di The Skill Group, Andrea Camaiora, sottolinea: "La tutela della reputazione, dell'onorabilità, della dignità di persone e organizzazioni complesse come le imprese come scopo benefit, in linea con la nostra Costituzione e altre carte fondamentali come la Cedu, rappresenta un cambio di paradigma di cui The Skill intende continuare a farsi portatrice".



