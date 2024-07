Tikehau Capital rileva il gruppo Cebat: Gli Advisor coinvolti

Federico Bal, Francesco Novelli, Filippo Benintendi

Tikehau Capital, società leader nella gestione degli alternative asset a livello globale, rileva la maggioranza nel gruppo Cebat, fornitore di servizi infrastrutturali di pubblica utilità leader in Italia, specializzata nell’installazione di reti di utility e nei servizi di manutenzione per il potenziamento e l’ammodernamento delle reti elettriche, idriche e di telecomunicazione, attualmente controllata dai fondi gestiti da Oaktree Capital Management.

L’investimento rientra all’interno della strategia di private equity per la decarbonizzazione di Tikehau Capital.

PedersoliGattai ha assistito Tikehau Capital con un team composto, per i profili corporate, dal partner Federico Bal, coadiuvato dal senior associate Edoardo Pistone, con gli associate Filippo Speroni e Andrea Berardinone. Gli aspetti tax dell’operazione sono stati gestiti dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla senior associate Clementina Bastianutti Riccione. L’associate Matteo Montorsi ha curato gli aspetti di diritto penale/231, mentre la senior counsel Micaela Tinti e la senior associate Elena Martignoni hanno gestito gli aspetti di diritto amministrativo. Per i profili labour hanno agito il partner Lorenzo Cairo, coadiuvato dalle associate Ilaria Giovannelli e Asia Biasiotto. Il senior counsel Nicola Martegani, con il senior associate Matteo Bortolotti hanno curato gli aspetti di due diligence, mentre per i profili finance hanno agito il partner Lorenzo Vernetti, con il senior counsel Marcello Legrottaglie e l’associate Enrico Fontanini.

Legance ha assistito Oaktree Capital Management, con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi e composto, per i profili corporate, dal senior counsel Filippo Benintendi, dal managing associate Gianluca Trudda, dal senior associate Piero Monacelli e dagli associate Luca Troisi e Nicolò Amato. I profili labour dell’operazione sono stati gestiti dal partner Tomasso Li Bassi, coadiuvato dal counsel Daniele Dellacasa. Il senior associate Francesco Mataluni ha gestito gli aspetti di diritto amministrativo.

Lo studio legale internazionale DLA Piper, con un team composto dal senior independent counsel Francesco Novelli e dall’avvocato Fabio Lenzini, ha assistito i soci di minoranza di Cebat.

Deloitte Financial Advisory con un team guidato dal partner Guido Manzella, con il director Tommaso Noseda ha curato gli aspetti finanziari e contabili dell’operazione mentre gli aspetti payroll sono stati gestiti da STS Deloitte con un team guidato dal partner Carlo Rolandi, con il senior manager Riccardo Nestola.

Tikehau Capital è stata inoltre assistita da Cassiopea Partners (advisor finanziario), Fineurop Soditic (consulente per il debito), A.T. Kearney (advisor commerciale) e Anthesis (advisor ESG).

Cebat e i suoi azionisti sono stati inoltre assistiti da Lazard (advisor finanziario), Wepartner (advisor finanziario e business plan), EY (advisor contabile e fiscale), e L.E.K. (advisor commerciale).