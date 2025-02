Toffoletto De Luca Tamajo potenzia il team per la consulenza del lavoro Entra Stella Gazheli

Stella Gazheli

Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro e che affianca le imprese in tutte le aree HR, prosegue nel suo percorso di crescita strategica con l’ingresso della dottoressa Stella Gazheli come Counsel, accompagnata dal suo team. Un’operazione che rafforza significativamente la divisione dedicata alla consulenza del lavoro e conferma l’impegno dello Studio nell’offrire soluzioni sempre più complete, innovative e orientate al futuro delle aziende.

Questo passo è strettamente legato al successo di Futuhro, la piattaforma integrata e digitale che rivoluziona la gestione dell’amministrazione del personale. Con Futuhro, le aziende possono contare su un supporto completo e su misura, che spazia dall’elaborazione delle paghe fino alla consulenza sui rapporti di lavoro, con l’obiettivo di semplificare processi complessi e generare valore reale per le aziende.

«Il feedback positivo dei nostri clienti su Futuhro è la conferma che stiamo andando nella giusta direzione, - commenta Franco Toffoletto, managing partner dello Studio. - Proseguiamo sul percorso di innovazione intrapreso, continuando a sviluppare ed introdurre nuove funzionalità e servizi che rendono Futuhro ancora più efficace nel rispondere alle sfide delle aziende, migliorando l’efficienza operativa delle imprese italiane, e facilitando una comunicazione fluida tra l’azienda e i professionisti».

Stella Gazheli porta con sé una solida esperienza nella gestione di servizi payroll per aziende di ogni dimensione. «Sin dal primo momento, ho condiviso la visione innovativa di Toffoletto De Luca Tamajo, - afferma Gazheli. - Futuhro è una piattaforma di lavoro unica, non è solo uno strumento per ottimizzare i processi HR e payroll, ma una leva strategica per valorizzare il capitale umano delle aziende, trasformando la consulenza in un valore per la crescita del business».

Con questo nuovo ingresso, Toffoletto De Luca Tamajo rafforza ulteriormente la propria capacità di essere al fianco dei clienti, nel diritto del lavoro e nella consulenza HR. Una strategia che conferma lo Studio come partner per le aziende che vogliono affrontare le sfide del futuro con un approccio integrato e innovativo.