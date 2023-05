Torna la procedibilità d’ufficio per reati di mafia e terrorismo di Giovanni Negri

Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il testo del disegno di legge con alcune modifiche alla riforma del processo penale in vigore dalla fine del 2022









Ritorna la procedibilità d’ufficio per tutti i reati nei quali è contestata l’aggravante di mafia e terrorismo. L’aula del Senato ha approvato ieri in via definitiva (il voto è avvenuto per alzata di mano, il Pd ha votato a favore insieme a FdI, Lega, FI, Udc, mentre si sono astenuti Avs, Iv, M5S). il testo del disegno di legge con alcune modifiche alla riforma del processo penale in vigore dalla fine del 2022. Sin dai primi giorni di applicazione del densissimo pacchetto di novità, il cambiamento...