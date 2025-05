Adocec delle Aci - Associazione Dottori Commercialisti Acireale – presenta il convegno dal titolo

“TRANSAZIONE FISCALE E RECENTI NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA”.

Il tema centrare del convegno è latransazione fiscale, nel contesto più ampio della crisi d’impresa. Si discuterà di transazione fiscale e cram down, il meccanismo giuridico che permette di omologare forzosamente una proposta di ristrutturazione dei debiti. Ma si affronterà anche il tema della transazione previdenziale, o della transazione fiscale relativa ai tributi locali. Si esaminerà il contenuto dell’attestazione, per concludere con un focus sull’istruttoria della Direzione Provinciale e la meritevolezza, tramite cui l’Agenzia delle Entrate non si limita a raccogliere ed analizzare informazioni e dati su di un determinato procedimento, ma ne valuta anche il valore e l’importanza.

L’evento avrà luogo il 12 giugno a Catania presso l’Hotel Nettuno, in Via Ruggero di Lauria n. 121.

La partecipazione al convegno è riconosciuta ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Catania (n.3 crediti ordinari) e per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania.

