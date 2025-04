Trascrizione di contratto preliminare di compravendita immobiliare

Contratti - Trascrizione - Contratto preliminare - Effetti - Opponibilità del contratto nei confronti di terzi

Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare...