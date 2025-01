Trattenimenti “amministrativi” nei Cpr: scatta il rito “Mae” per i ricorsi per Cassazione

L’entrata in vigore della legge n. 187/2024, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 145/2024 (cd. decreto “flussi”) e di abrogazione, previa “confluenza”, del decreto-legge n. 158/2024 (cd. decreto “paesi sicuri) ha mutato la competenza a decidere sui ricorsi per cassazione avverso i decreti di convalida (e di proroga), d’ora in poi da proporsi entro 5 giorni nelle forme processual-penalistiche secondo il rito semplificato e accelerato sul mandato di arresto europeo.

È stata pubblicata...