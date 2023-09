Tre nuovi Of Counsel in GIM Legal: Da Riva Grechi, Quaranta e Serratore

Fanno il loro ingresso in GIM Legal tre nuovi Of Counsel per rinforzare i dipartimenti White Collar Crime, NPL e Fintech









GIM Legal STA si rafforza con l'ingresso dell'avv. Francesco Da Riva Grechi, dell'avv. Paola Maria Quaranta e dell'avv. Federico Serratore, tutti coinvolti nel progetto in qualità di Of Counsel.

Francesco Da Riva Grechi è un avvocato e un professore universitario con esperienza ventennale, specializzato nelle materie afferenti il diritto societario, con un particolare focus sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/01(sia per società pubbliche che private) e il diritto penale dell'economia.

Paola Maria Quaranta è un avvocato esperto in diritto societario e commerciale, del lavoro e fallimentare che, nel corso della carriera, ha acquisito e sviluppato un'importante propensione e ampie competenze in materia di recupero crediti.

Federico Serratore è un avvocato esperto nel diritto societario e commerciale, in particolar modo per l'attività giudiziale e stragiudiziale, e con una spiccata propensione verso il mondo della tecnologia, delle startup e – in generale – del Fintech.

"Negli anni – afferma l'avv. Da Riva Grechi – ho seguito con grande interesse ed attenzione la nascita, la fase di startup e la nuova fase di espansione di GIM Legal e oggi che si sono venute a creare le condizioni per l'inizio di una collaborazione, sono particolarmente entusiasta di aderire ad un progetto ambizioso e stimolante come questo".

"Sono particolarmente contenta – afferma l'avv. Quaranta – di entrare a far parte di GIM Legal. È un progetto ambizioso, una realtà che in pochi anni si è affermata come uno studio capace di assistere i propri clienti con servizi legali e regolamentari di alta qualità".

"Ad oggi, in Italia, non sono molti gli studi legali che possiedono un dipartimento dedicato esclusivamente al Fintech come quello di GIM Legal – afferma l'avv. Serratore. Entrare a far parte di un team con queste peculiarità rappresenta per me una sfida particolarmente stimolante".

L'avv. Da Riva Grechi, inoltre, sarà nominato dall'Assemblea dei Soci nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di GIM Legal.