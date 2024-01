Trevisan & Cuonzo per la compliance in materia di tutela del consumatore di OPPO

Vittorio Cerulli Irelli

Lo studio Trevisan & Cuonzo ha assistito OPPO Italia nella ideazione e implementazione di un programma di compliance in materia di tutela del consumatore e nella redazione di un manuale di condotta dettagliato, a supporto di tutte le funzioni aziendali, coinvolte in particolare nella distribuzione e nei servizi after sales relativi ai prodotti OPPO (oggi quarto produttore di smartphone e tablet a livello mondiale).

L’attività si è articolata nel corso di un anno, con una dettagliata verifica di tutte le procedure aziendali e l’avvio di un programma di formazione periodico per tutte le funzioni aziendali interessate. Lo studio Trevisan & Cuonzo ha assistito OPPO Italia nella ideazione e implementazione di un programma di compliance in materia di tutela del consumatore e nella redazione di un manuale di condotta dettagliato, a supporto di tutte le funzioni aziendali, coinvolte in particolare nella distribuzione e nei servizi after sales relativi ai prodotti OPPO (oggi quarto produttore di smartphone e tablet a livello mondiale).

L’attività si è articolata nel corso di un anno, con una dettagliata verifica di tutte le procedure aziendali e l’avvio di un programma di formazione periodico per tutte le funzioni aziendali interessate.

Il team di Trevisan & Cuonzo che ha assistito OPPO Italia è composto dal Partner Vittorio Cerulli Irelli, dal Counsel Virginia Bellucci e dall’Associate Maurizio Santoro.

“Questa iniziativa riflette l’attenzione che da sempre poniamo nell’assicurare la massima soddisfazione dei nostri clienti, oltre che il rispetto di tutta la normativa di settore. Il programma che abbiamo adottato con gli avvocati di Trevisan & Cuonzo è l’ultimo passo in questa direzione, per assicurare la compliance delle nostre procedure aziendali con tutti gli orientamenti, anche più recenti, espressi dalle Autorità competenti. Vogliamo essere all’avanguardia in tutto, anche nelle procedure interne di cui ci dotiamo”, ha commentato l’Avv. Luca Rossi, responsabile degli affari legali di OPPO Italia.

“Le aziende sono sempre più esposte ai rischi derivanti da eventuali, magari inconsapevoli, comportamenti scorretti verso i consumatori, con sanzioni di importo crescente e l’altrettanto crescente rischio di successive azioni risarcitorie di massa. Un efficace controllo dei rischi è quindi oggi una priorità. A tal fine, come già avvenuto in passato in ambito antitrust, è opportuno che le imprese si dotino di appositi programmi di compliance, conformi alle esigenze delle imprese e declinati a seconda dei diversi fattori di rischio cui sono esposte. Il programma realizzato per OPPO Italia è uno dei primi esempi in tal senso e siamo convinti che diventerà presto una prassi diffusa”, ha commentato l’Avv. Cerulli Irelli.

Trevisan & Cuonzo, fondato nel 1993, è uno dei più noti studi italiani in materia di diritto commerciale, della concorrenza e della proprietà intellettuale. Con 11 partner e un team di 40 professionisti è oggi uno dei principali attori tra gli studi legali europei che si occupano di innovazione, assistendo molte tra le società tecnologicamente più avanzate del mondo. La sua clientela spazia in molteplici settori, tra cui elettronica, chimica, automotive, alimentare, agricoltura, energie rinnovabili, industria farmaceutica, information technology e fashion. Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Parma e Bari.