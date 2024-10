Trust e patrimoni, LCA si rafforza con Francesca Romana Lupoi

Francesca Romana Lupoi

Si unisce a LCA Studio Legale come Of Counsel Francesca Romana Lupoi, che svolgerà la propria attività presso la sede di Roma in piazza del Popolo.

L’avv. Lupoi è una professionista esperta di trust, asset protection e pianificazione successoria e patrimoniale. È presidente dell’Associazione «Il trust in Italia», che rappresenta da decenni un punto di riferimento per la piena attuazione del trust, e di cui fanno parte oltre seicento professionisti e Istituti Bancari sul territorio nazionale.

Francesca porta con sé in LCA oltre 25 anni di esperienza nel mondo trust & asset protection, maturata nello studio legale Lupoi, pioniere del Trust in Italia.

Nel corso della sua carriera si è occupata di strutturare trust per famiglie, società e azionisti, nonché trust di garanzia o come veicolo d’investimento, ovvero ancora trust a supporto di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione del debito.

«Siamo felici di dare il benvenuto tra noi a Francesca. LCA ha avviato nell’ultimo anno con il team tax e famiglia un nuovo progetto sulle pianificazioni successorie e riorganizzazioni patrimoniali, dove Francesca si inserirà perfettamente aggiungendo un ulteriore tassello di specializzazione nell’ambito della protezione dei patrimoni. Grazie alle nostre competenze internazionali e alla rete di studi in Europa e nel mondo con cui collaboriamo stabilmente, siamo in grado di offrire una practice di eccellenza in tutte le giurisdizioni, assistendo i nostri private clients anche nelle operazioni che interessano più Stati e proponendo, quando opportuno, strumenti previsti da ordinamenti diversi da quello italiano» commenta Giangiacomo Rocco di Torrepadula, equity partner e componente del Comitato Strategico di LCA.