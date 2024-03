Tutti gli advisor internazionali al fianco di inTEST Corporation nel closing di Alfamation

Mascia Cassella

inTEST Corporation ha annunciato in queste ore di avere siglato l’acquisizione del capitale di Alfamation S.p.A.. Con sede a Mont Laurel in New Jersey, inTEST Corporation, azienda quotata presso il New York Stock Exchange (NYSE), ha una presenza internazionale e fornisce soluzioni innovative per la tecnologia di test e di processo da utilizzare nella produzione e nel collaudo in mercati chiave come l’automotive/EV, la difesa/aerospaziale, l’industria, le scienze biologiche e la sicurezza.

Attraverso la cessione del proprio capitale a inTEST, Alfamation, azienda fondata a Milano nel 1991 con un fatturato annuo per il 2023 di oltre 21 milioni di dollari e un portafoglio ordini di oltre 19 milioni di euro, entra nella divisione Electronic Test dell’azienda americana: un’operazione che va a rafforzare la presenza in Europa ampliando il portafoglio di servizi e soluzioni con un’ampia gamma di prodotti, da singoli moduli di test funzionali a sistemi completamente automatizzati per il controllo qualità della produzione e lo sviluppo dei prodotti.

Con un team guidato da Mascia Cassella, partner, insieme a Stefano Del Vecchio, associate, Masotti Cassella ha affiancato l’acquirente inTEST Corporation nell’accordo di compravendita del capitale di Alfamation S.p.A., collaborando con il gruppo di advisor legali statunitensi, guidati da Alexander McClean, partner e da Matthew A. Eldred, senior associate dello studio Harter Secrest and Emery LLP.

Per gli aspetti finanziari, Alfamation è stata assistita da Scouting Capital Advisors con un team guidato da Marco Musiani, managing partner, insieme a Dino Orlandini, managing director, Susanna Gerardi, executive director, e Andrea Isacchi, associate director. Per gli aspetti legali degli Stati Uniti, advisor legale è stato lo studio Ortoli Rosenstadt LLP di New York, con un team guidato da Paul Pincus e Aldo Panunzio, rispettivamente responsabile M&A e partner dello studio, insieme al counsel Chris Condlin e all’associata Shanice Harris. Per gli aspetti legali italiani, Alfamation e i suoi azionisti sono stati assistiti da ADVANT Nctm, in particolare da una squadra guidata dal partner Michele Motta con l’assistenza dell’associate Paola Giordano.