Tutti gli advisor nel Series B Round di Cyber Guru con una raccolta di circa 25 milioni

Benedetta Gizzi, Carlos Rosquet Martinez, Giovanna Dimita, Benedetta Duca

Cyber Guru, piattaforma di Security Awareness Training, ha completato il Series B Round con una raccolta da circa 25 milioni di dollari.

Il Series B Round è stato guidato da Riverside Acceleration Capital (lead investor), società di investimento in growth equity specializzata nella collaborazione con aziende di software B2B per la transizione dalla fase iniziale di scale-up a quella di accelerazione rapida. I soci finanziari esistenti – Adara Ventures e P101– hanno seguito l’investimento con apporto di ulteriori nuove risorse. Il round ha visto la partecipazione anche di Educapital (come follower investor), il più grande fondo di investimento europeo focalizzato in Edtech e Future of Work.

L’investimento contribuirà a sostenere la crescita di Cyber Guru, accelerando la roadmap di espansione internazionale e il Go-To-Market in Europa.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il lead investor Riverside Acceleration Capital con un team multidisciplinare guidato dal partner Danilo Surdi e composto, per gli aspetti corporate e venture capital e tutti i profili contrattuali e di governance, dagli avvocati Carlos Rosquet Martinez e Luca Liguori, per gli aspetti regolamentari e di golden power dal partner Domenico Gullo e dall’avvocato Giulia Zammataro, per i profili IP dalla partner Elena Varese e dall’avvocato Federico Maria Di Vizio, per gli aspetti giuslavoristici dal partner Federico Strada, dall’avvocato Federico Salvaggio e da Lorenzo Spranzi.

Chiomenti ha assistito Cyber Guru e i soci finanziari esistenti – Adara Ventures e P101– con un team composto dal partner Edoardo Canetta Rossi Palermo e dalle associate Benedetta Gizzi, Giorgia Cutino e Cristina Luisa Conti, per tutti i profili corporate e contrattuali.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team composto dalla partner Silvia Bordi, dalla managing associate Giovanna Dimita e dall’associate Federica Vitale, ha assistito i founders di Cyber Guru per tutti i profili corporate e contrattuali.

BonelliErede ha assistito Educapital in relazione a tutti i profili di venture capital e di diritto societario con un team composto dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, dal senior associate Enrico Goitre, dalla associate Benedetta Duca e da Marie Charlet.

Le operazioni notarili sono state affidate allo Studio Notarile ZNR con il notaio Federico Mottola Lucano e la dott.ssa Camilla Tolasi.