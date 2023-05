Tutti gli studi coinvolti nel perfezionamento dell'acquisizione di ISAB S.r.l. da parte di G.O.I. ENERGY

Alberto Saravalle, Alessandro Padula









G.O.I. ENERGY LIMITED tramite G.O.I ENERGY S.r.l., sua controllata al 100%, ha completato con successo l'acquisizione dell'intero capitale sociale (precedentemente detenuto da LITASCO S.A.) di ISAB S.r.l., complesso petrolchimico che combina impianti di raffinazione, gassificazione e cogenerazione di energia elettrica, costituito da tre siti produttivi interconnessi.



Il complesso è uno dei più grandi siti industriali d'Europa e si trova a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, in Sicilia.



G.O.I. ENERGY è il ramo del settore energetico di ARGUS, New Energy Fund, gestito da una società di private equity e asset management leader a Cipro.



L'acquisizione di ISAB da parte di G.O.I. ENERGY costituisce una delle più importanti operazioni nel settore energetico europeo e assicura la continuità operativa della raffineria, un tema di importanza cruciale per l'economia italiana a livello nazionale e per l'economia locale della Sicilia.



BonelliErede ha assistito G.O.I ENERGY con un team guidato dal partner Alberto Saravalle e composto, per gli aspetti di diritto societario/M&A, dal partner Angelino Alfano, leader del Focus Team Public International Law, da Giuseppe Manzo, del Focus Team Energia, Infrastrutture e Transizione Ecologica, dalla senior associate Francesca Peruzzi e dagli associate Angelo Finamore e Giulia Vannoni.

Il partner Massimo Merola, ha seguito i profili golden power e antitrust dell'operazione coadiuvato da Omar Diaz, Lorenzo Tosini e Gillian David. Il partner Alessandro Musella, coadiuvato dal managing associate Vincenzo Dell'Osso e dall'associate Elettra Gaspari, ha curato gli aspetti di compliance e sanctions dell'operazione; mentre il partner Luca Perfetti, si è interessato dei profili amministrativi dell'assistenza coadiuvato dal senior counsel Alessandro Rosi e dagli associate Andrea Gemmi e Marina Roma.



EY ha assistito GOI Energy nella acquisizione dell'asset per tutti gli aspetti finanziari e fiscali, italiani ed internazionali dell'operazione, con un team multidisciplinare guidato dal partner Andrea Scialpi, transaction diligence leader di EY Italia. L'analista Mariavittoria Borghese ha coadiuvato Andrea Scialpi per gli aspetti relativi alla due diligence finanziaria dell'operazione, insieme al partner Yaron Har-Zvi e alla senior manager Carmel Beeri.



I profili di fiscalità internazionale e italiana, inclusa la strutturazione della operazione, la due diligence fiscale e l'assistenza nella predisposizione delle clausole fiscali dell'SPA, sono stati seguiti dallo studio legale e tributario di EY, con un team guidato dal partner Alessandro Padula, dal senior manager Mario Naydenov, dai manager Pamela Nittoli e Marco Rosso e dai senior Ludovica Montironi, Lisa Di Simo, Rosario Nuzzo e Silvia Matranga. Inoltre, il partner Simone Rapone ha agito per la parte di accounting advice, la partner Juljana Xhafa per i profili di ESG People Advisory services con i senior Alice Martinis e Beatrice Eleuteri e Paola Barresi, il partner Riccardo Giovannini per i profili ESG e il partner Mario Rocco per i modelling services.



PwC TLS ha assistito GOI Energy per gli aspetti fiscali dell'operazione, con un team multidisciplinare guidato dai partner Ugo Cannavale, Emanuele Franchi, Lucia Pagliari e Paolo Francesco Tripoli, coadiuvati dai Director Antonio Cutini, Luca Ghelli, Luigi Mira, Andrea Primerano e Selena Santiloni.



Rothschild & Co ha assistito GOI Energy per gli aspetti finanziari dell'operazione a valle del signing con il CEO Alessandro Daffina ed i Partner Alessandro Bertolini Clerici e Alessio De Comite, Douglas Banfi e Marco Ricciotti, Director, Marco Gruer, Assistant Director, e Riccardo Reffo, Analyst.



Gli aspetti notarili sono stati gestiti dallo Studio ZNR Notai, in particolare dai notai Filippo Zabban e Ugo Cortese e dall'avv. Camilla Caserta.