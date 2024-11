Tutti gli studi coinvolti nella ristrutturazione di Rizzani de Eccher

Luca Faustini

Rizzani de Eccher è una storica società italiana attiva nel settore delle costruzioni, dell’ingegneria e della progettazione di grandi opere civili che opera in Italia e a livello internazionale, con progetti realizzati in oltre 70 paesi anche mediante le sue controllate.

Il percorso di rilancio del gruppo sarà reso possibile anche dall’ingresso del fondo di investimento “UTP Restructuring Corporate” gestito da Sagitta SGR – con il supporto di Europa Investimenti, appartenente al gruppo Arrow Global – che all’esito delle attività di esecuzione dell’accordo, e dell’avveramento delle condizioni sospensive ivi previste, diventerà azionista di maggioranza della società attraverso la conversione in equity di una parte dei crediti bancari del gruppo medio tempore acquisiti, a sostegno del suo ambizioso piano industriale e di crescita.

Il piano di ristrutturazione copre un indebitamento di circa 350 milioni di euro, supportato dall’immissione di nuova finanza per circa 70 milioni di euro nonché del mantenimento delle linee di credito esistenti, con l’obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale e operativa della Rizzani de Eccher, che nel 2023 ha registrato un fatturato a livello consolidato di circa 900 milioni di euro. Questo consentirà al gruppo di guardare al futuro con rinnovato slancio, con un focus strategico sui progetti infrastrutturali legati al PNRR e di edilizia sofisticata, rafforzando altresì la sua posizione nei mercati esteri di primaria importanza.

Linklaters ha assistito Sagitta SGR, Europa Investimenti e Arrow Global in tutte le fasi del processo attraverso un team cross-practice guidato dai partner Francesco Faldi e Pietro Belloni per i profili restructuring e corporate, coadiuvati dalla counsel Alessandra Ghezzi e dagli associate Filippo Azzano, Marco Buffon e Federica Subba. L’acquisto dei crediti bancari è stato coordinato dal partner Ettore Consalvi, con il supporto della managing associate Ludovica Turrina. Per i profili fiscali ha agito il partner Roberto Egori, assieme al senior consultant Euplio Iascone e all’associate Luigi Spinello. Per i profili relativi alle autorizzazioni antitrust e foreign investment il cliente è stato supportato dal partner Lucio D’Amario, dall’of counsel Francesca Crotti e dal managing associate Giorgio Valoti mentre per i profili relativi all’autorizzazione FSR hanno agito la partner Ina Lunneryd e l’’associate Enrico Salmini Sturli.

DLA Piper ha assistito il gruppo Rizzani de Eccher con un team guidato dal senior partner Nino Lombardo e composto dal partner Giampiero Priori e dagli avvocati Marcella Rendo e Giulia Gigante.

Lo studio Di Gravio Avvocati ha supportato gli attuali azionisti della Rizzani de Eccher, con un team composto dai partner Prof. Valerio di Gravio, Dario Gizzi e Silvio Lecca, e dal counsel Alessandro Metrangolo.

Fallanca, Scicolone & Partners ha assistito la società negli aspetti concorsuali e processuali dell’operazione, con un team guidato da Marco Scicolone, coadiuvato da Jacopo Anti, Valentino Vannini e Luca Ottolini.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Credit Agricole Italia S.p.A., illimity Bank S.p.A. e SACE S.p.A., in ogni fase del percorso di ristrutturazione della Società, anche con riferimento al sostegno finanziario interinale richiesto inter alios a Intesa Sanpaolo S.p.A. e a SACE S.p.A. nelle more del perfezionamento e dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione, con un team guidato dai partner Luca Faustini e Andrea Limongelli, coadiuvati da Stefano Motta, Camilla Bolognini e Cosimo Birtolo.

UniCredit si è avvalsa del proprio team legale in house – UniCredit Group Corporate Affairs & Transactions – diretto da Roberto Tazzioli e coadiuvato dal senior legal Filippo Callioni ed è stata assistita da BonelliErede con un team composto dal socio Giuseppe Lombardi e dal senior associate Federico Sacchi.

Gianni & Origoni ha assistito il Fondo Nazionale Supporto Temporaneo (FNST, gestito da Cassa Depositi e Prestiti SPA) in ogni fase del percorso di ristrutturazione della Società con un team guidato dai partner Antonio Auricchio e Luca Jeantet e composto dalla managing associate Giulia Melegari e dall’associate Viola Cozzolino. Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è stato guidato dall’avvocato Maurizio Dainelli, responsabile legale Partecipazioni e Finanza, e composto da Angela Lasco, responsabile legale Governance Partecipate e Progetti Speciali, Mattia Paglierini, responsabile legale Progetti Speciali e Patrimonio Rilancio, Jacopo De Luca, Silvana De Lauretis e Federica Di Bella, del team legale Progetti Speciali e Patrimonio Rilancio, Lorenzo Pastorello, responsabile legale Affari Generali e Recupero Crediti, Andrea Kissova, Domenico Oliva e Alessandra Russi del team Recupero Crediti.