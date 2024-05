Tutti gli studi al fianco di Savills Investment Management SGR e W. P. Carey nel sale and lease back con Metra

Francesco De Blasio, Giuseppe Andrea Giannantonio

Linklaters e Chiomenti hanno assistito W. P. Carey, uno dei più grandi REIT diversificati di net lease, nell’investimento nel fondo di investimento alternativo immobiliare riservato “Italian Industrial Real Estate Fund II”, gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A. (“Savills”), in relazione all’acquisizione da Metra S.p.A. (“Metra”) – produttore globale, integrato verticalmente, di profili in alluminio estruso e relativi servizi a valore aggiunto, di proprietà maggioritaria del fondo di private equity KPS Capital Partners, LP con sede a New York – e contestuale locazione allo stesso, degli stabilimenti produttivi situati nel Nord Italia.

Linklaters ha assistito Savills e W. P. Carey per quanto riguarda il coordinamento e gli aspetti legali dell’operazione di sale and lease back con un team guidato dal partner Francesco De Blasio, coadiuvato dai managing associate Massimo Schirinzi e Gabriele Lopez, nonché dal trainee Teodoro Pellegrino. Il team Public Law ha agito con un team coordinato dal counsel Paolo Bertolini, coadiuvato dall’associate Elisa Volontè e dalla trainee Martina Fariseo.

Chiomenti ha assistito Savills e W. P. Carey per gli aspetti fiscali e regolamentari dell’operazione con un team guidato dal partner Giuseppe Andrea Giannantonio coadiuvato dal counsel Gabriele Paladini e dall’associate Aldo Innamorato, per la parte fiscale, e dal partner Vincenzo Troiano, con la senior associate Emanuela Gagliani Caputo e l’associate Fabiola Tarquini, per la parte regolamentare. Ha invece assistito Metra per quanto riguarda alcuni profili legali dell’operazione con un team guidato dai partner Salvo Arena e Paolo Fedele coadiuvati dall’associate Virginia Rezza.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito come consulente legale per Metra con un team guidato dal partner Cullen Sinclair e dagli associates Rafeeq Khazin e Niccolo Calvi. STS Deloitte ha assistito Metra sugli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dalla tax partner Elena Cardani e dalla tax manager Laura Carboni.