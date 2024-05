Tutti gli studi nell’acquisizione di EF Group

Ciro Di Palma, Carla Mambretti e Alexia Armaroli

Alto Partners SGR, in qualità di società di gestione del risparmio del fondo comune di investimento riservato denominato “Alto Capital V”, ha perfezionato l’acquisizione da Fysis - EOS PE Fund I, fondo gestito da EOS IM, di una partecipazione di maggioranza di EF Group, general contractor italiano leader nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e strutture tridimensionali.

Al fianco dell’acquirente ha agito Molinari Agostinelli con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti corporate, dal partner Ciro Di Palma e dagli associate Michela Maresca e Gianluca Diena, dal partner Andrea Taurozzi e dall’associate Edoardo Testagrossa, per gli aspetti di acquisition finance, nonché, per i profili di natura fiscale, dalla partner Ottavia Alfano e dall’of counsel Paolo Ruggiero.

Alma LED con un team composto dal partner Francesco Cardone, dal senior manager Luca Galliani e dal junior associate Vito Trovato ha curato per l’acquirente la tax due diligence.

Il venditore unitamente ai key managers e alcuni soci di minoranza di EF Group sono stati assistiti da PedersoliGattai con un team composto dalla partner Carla Mambretti, dal counsel Enrico Candotti, dal senior associate Federico Montorsi e dall’associate Giulia Fioramonti.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il socio di minoranza ARC Investimenti S.r.l. con un team composto dal partner Federico Dettori e dalla senior counsel Alexia Armaroli.

Per i profili di natura fiscale il venditore, i Key managers e soci di minoranza di EF Group sono stati seguiti dallo studio RMU Tax Lex con un team composto dai partner Alessandro Rocca e Luca Mazzola e dall’associate Giovanni Polidori.

Banco BPM e Banca Ifis, che hanno agito in qualità di banche finanziatrici, sono state assistite da Simmons & Simmons con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Maria Ilaria Griffo e dall’associate Filippo Neri, oltre al partner Marco Palanca e all’associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.