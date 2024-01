Tutti gli studi nell’operazione Credem e Sun European Partners

Marco Carbonara, Giulio Santagada

Credem Private Equity SGR acquisisce da una società controllata da Sun European Partners la maggioranza di Novaref, attiva nella produzione di rulli refrattari per il mercato della ceramica.Credem Private Equity SGR è stata assistita da Marco Carbonara (foto a sinistra) e Giovanni Caniggia di Alpeggiani Avvocati Associati per gli aspetti legali, da Giancarlo Lapecorella e Alessia Vignudelli di Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario per quelli fiscali e da Maurizio Altini dello Studio GPAVper i temi societari.

Sun European Partners è stata da assistita per tutti gli aspetti legali da Giulio Santagada (foto a destra) e Marco Bindella dello studio legale Giliberti Triscornia e Associati.

Advisor dell’operazione è stato Gianfranco Mottola di R&S Advisory. WTW ha agito quale broker per i temi assicurativi. KPMG ha seguito le due diligence contabile e di business, mentre le tematiche ESG sono state seguite da BDO.