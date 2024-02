Tutti gli studi nella ristrutturazione di L.C.M.

Tommaso Paltrinieri, Giulia Cova, Annalisa Asaro, Iacopo Fontana

Lo studio legale internazionale Ashurst ha prestato assistenza a L.C.M. Italia S.p.A., società che si occupa principalmente dell’ideazione e della produzione di valvole a sfera per i settori del gas, chimico, petrolchimico, idrico e dei gasdotti e, più in generale, per le grandi infrastrutture, nel contesto di un’operazione di ristrutturazione che ha coinvolto oltre trecento fornitori e il ceto bancario.

L.C.M. Italia S.p.A. ha recentemente approvato un nuovo piano industriale, redatto in collaborazione con il team di PwC, che, anche grazie alla manovra finanziaria ad esso sottesa, le consentirà di cogliere pienamente le opportunità offerte da una pipeline di commesse a livello globale che già oggi è pari a circa 25 milioni di euro.

Attraverso il nuovo piano industriale, L.C.M. Italia S.p.A. punta a incrementare costantemente il proprio valore della produzione, che si stima supererà i 45 milioni di euro nel 2027.

Ashurst ha assistito L.C.M. con un team coordinato dal partner Paolo Manganelli, supportato dal senior associate Tommaso Paltrinieri. Per PwC ha agito un team coordinato dal partner Fedele Pascuzzi, supportato dalla manager Giulia Cova, dai director Veronica Maria Gaia Vaccaro e Gian Luca Bugamelli e dall’associate Arianna Gargano.

Le banche che hanno partecipato all’operazione di ristrutturazione sono state assistite dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con il partner Luca Faustini e la counsel Annalisa Asaro, con l’eccezione di un istituto, assistito da Legance, con un team coordinato dal partner Iacopo Fontana, con l’associate Chiara De Filippi e l’associate Alessia Montella.

Il dott. Andrea Arrigo Panato ha svolto il ruolo di esperto nel contesto del percorso di composizione negoziata utilizzato da L.C.M. per la sua ristrutturazione, mentre il prof. Alberto Tron quello di attestatore del piano di risanamento tramite cui la composizione negoziata si è positivamente definita. Loan Agency Services S.r.l., con un team composto dalla senior associate Tatiana Iaizzo, dall’associate Giammarco Panunzi e dall’analyst Gaetano Fioretti, svolge il ruolo di Agente dell’accordo sottoscritto nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione.