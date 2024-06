Tutti gli Studi nella vendita di DGS S.p.A. (precedentemente di proprietà di HIG Capital) a ICG

Gerardo Gabrielli, Cristina Riva, Davide Proverbio, Gabriella Covino e Mattia Casarosa

HIG Capital, uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con 62 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha ceduto, tramite una sua affiliata, la sua società in portafoglio DGS S.p.A., operatore primario nel mercato italiano delle tecnologie dell’informazione, a ICG, leader globale in alternative asset management, con un patrimonio gestito di 98 miliardi di dollari.

Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina, Co-Fondatori e Co-CEO di DGS, che reinvestiranno insieme a ICG, rimarranno alla guida del Gruppo.

PedersoliGattai ha assistito ICG con un team composto, per i profili corporate, dal partner Gerardo Gabrielli e dalle counsel Carolina Gattai e Cristina Riva; per gli aspetti relativi alla due diligence dal senior counsel Nicola Martegani con la senior associate Clara Balboni; per i profili finance dal partner Lorenzo Vernetti, con il counsel Federico Tropeano e l’associate Viola Mereu; per i profili tax dal partner Cristiano Garbarini, con il senior counsel Alban Zaimaj e la senior associate Clementina Bastianutti Riccioni; per i profili antitrust dalla senior counsel Fabiana Campopiano, con l’associate Anna Di Foggia.

HIG Capital è stata assistita da Eversheds Sutherland, con un team composto dal partner Davide Proverbio, dalla senior associate Giulia Zoccarato, e dagli associate Simone Iaione e Irene Munaretto, con la collaborazione degli studi che in questi anni hanno assistito DGS nei suoi vari add-on, Morpurgo e Associati per gli aspetti employment, Studio Landi per gli aspetti gius-pubblicistici e Perani Pozzi e Associati per gli aspetti IP.

I fondatori Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team composto, per i profili corporate transactional, dai partner Gabriella Covino e Mattia Casarosa e dall’associate Hilde Arcovito, per i profili labour, dal partner Cristina Capitanio e, per i profili golden power e antitrust, dal partner Francesco Maria Salerno e dall’associate Marco Grantaliano.

Morgan Stanley Europe SE e Fineurop Soditic hanno agito come advisor finanziari per DGS e i suoi azionisti mentre Barclays e Terzi & Partners hanno agito come advisor finanziari per ICG.