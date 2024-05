Typos Holding (Star Capital) prosegue il suo percorso di crescita con l’acquisizione di Cremona Ufficio. Gli studi legali.

Chiara Cella, Federica Paiella, Marco Bitetto, Marina Balzano

Cremona Ufficio S.r.l. è entrata a far parte di Typos Holding, società costituita da Star Capital SGR S.p.A. per il fondo Star IV Private Equity Fund, per favorire un processo di aggregazione e sviluppo nel settore dei servizi di Managed Printing, ICT Solutions e Visual Display & Collaboration.

Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Typos Holding per tutti gli aspetti legali e per il finanziamento dell’operazione con un team guidato da Chiara Cella, (in foto, prima da sinistra) e composto da Luigi Copetti, Alessandro Arcidiacono e Sofia Pierro.

Russo De Rosa Associati ha supportato Typos Holding per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione, con un team guidato da Leo De Rosa e Federica Paiella (in foto, seconda da sinistra) e composto da Pietro Perenzin, Federico Allevi e Ileana Musella; Deloitte per l’attività di due diligence finanziaria, ERM Italia per la due diligence ESG.

BonelliErede ha assistito i soci di Cremona Ufficio con un team guidato dal partner Marco Bitetto (in foto, terzo da sinistra), membro del Focus Team Private Equity, e composto dalla managing associate Elena Guizzetti, dall’associate Sara Sardella e da Mariaclara Nobili. La senior associate Alessia Varesi e Michele Fava hanno curato gli aspetti giuslavoristici.

Orrick ha assistito illimity Bank con un team composto da Marina Balzano (in foto, quarta da sinistra), Maria Costa, Camilla Rinaldi e Claudia Loriggio.