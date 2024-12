Ughi e Nunziante e Legance advisor nella compravendita del sito in via di sviluppo di via Trentacoste, Milano

Andrea Ughi, Giovanni M. Marini, Tiziana Fiorella, Fabio Todarello, Matilde Battaglia, Lorenzo De Rosa, Federica Toscano, Guido Alberto Inzaghi, Carolina Romanelli

Ughi e Nunziante, affiancato da Todarello & Partners, ha assistito Global Student Accommodation (GSA International Limited), multinazionale leader nella gestione di asset immobiliari per studenti (PBSA), nell’acquisizione del sito in via di sviluppo in via Trentacoste a Milano. Il venditore, ADL Milano 1 S.r.l., è stato affiancato da Legance e SI – Studio Inzaghi.

L’operazione segna l’ingresso di GSA nel mercato italiano e rappresenta un passo avanti nell’esecuzione della forte pipeline di investimenti dell’azienda, che sta costruendo una propria posizione di mercato in città chiave italiane ed europee.

Il sito di via Trentacoste si trova in una zona privilegiata di Milano, vicino ai quartieri studenteschi di Città Studi e Lambrate, a pochi passi dal campus Leonardo della più grande università italiana, il Politecnico di Milano, e del campus Città Studi dell’Università di Milano. Il progetto prevede la realizzazione di un moderno complesso residenziale per studenti con 515 posti letto, oltre a strutture dedicate agli studenti, tra cui una caffetteria, una palestra, spazi sociali e di studio, una terrazza e un’ampia piazza pubblica. Il progetto risponderà alla crescente domanda di alloggi per studenti in Italia, fornendo soluzioni abitative moderne e di alta qualità.

GSA è leader nella gestione di asset immobiliari nel settore degli alloggi per studenti, con una presenza internazionale senza pari, attiva in dieci Paesi e con asset in 73 delle principali città universitarie del mondo. Gestisce un patrimonio di oltre 6 miliardi di dollari negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico.

ADL Milano 1 è una società riferibile a Guardian Real Investment Fund III, fondo lussemburghese che investe in asset immobiliari commerciali, principalmente in Europa e nel Regno Unito.

Ughi e Nunziante, con un team composto dai partner Andrea Ughi, Giovanni Maria Marini e Tiziana Fiorella, ha affiancato GSA in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence alla conclusione del contratto.

Todarello & Partners, con un team composto dal name partner Fabio Todarello e dalla partner Matilde Battaglia, ha assistito GSA curando i profili di diritto urbanistico ed edilizio.

Legance ha assistito ADL Milano 1 con un team coordinato dal counsel Lorenzo De Rosa e composto, per i profili societari e immobiliari dalla senior associate Federica Toscano e dall’associate Giulia Nicolosi e, per i profili banking, dal counsel Antonello Pezzopane e dalla senior associate Irene Zampieri.

SI – Studio Inzaghi ha affiancato ADL Milano 1 per quanto riguarda tutti i profili di diritto amministrativo e urbanistici dell’operazione, assistendo il cliente nel corso di tutto il procedimento urbanistico-edilizio e ambientale per il rilascio del titolo utile alla realizzazione dello studentato. Lo Studio ha agito attraverso un team composto dal managing partner Guido Inzaghi e dalla partner Carolina Romanelli.