Ughi e Nunziante con Lynx Multimedia Factory per la produzione del film “La Bicicletta di Bartali” presentato al Giffoni Ughi e Nunziante ha assistito la casa di produzione Lynx Multimedia Factory, azienda romana e milanese guidata da Evelina Poggi e Sabrina Callipari, per la realizzazione del film di animazione “La bicicletta di Bartali”, diretto da Enrico Paolantonio, in una coproduzione internazionale con Rai Kids, Toonz Media Group e Telegael.