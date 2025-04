Purelabs acquisisce il centro medico Aurora, Struttura polispecialistica di eccellenza nella diagnostica con sede ad Ivrea, Torino e ricavi Pari a € 7.2 milioni

Antonio Legrottaglie

PureLabs, realtà attiva nel consolidamento del settore della diagnostica clinica attraverso l’acquisizione, la gestione e l’integrazione di strutture sanitarie, annuncia l’ingresso nella regione Piemonte con l’acquisizione del 100% di Centro Medico Aurora S.r.l., storica realtà polispecialistica attiva da oltre 20 anni.

Fondato nel 2001 a Banchette – Ivrea (TO), il Centro Medico Aurora si distingue per un’offerta completa di prestazioni sanitarie, chirurgiche e diagnostiche, rivolte a pazienti di tutte le età. Il centro si avvale di tecnologie all’avanguardia e di un team multidisciplinare di professionisti altamente qualificati, rappresentando da sempre un punto di riferimento per la salute dei cittadini del territorio, con cui è stata costruita una solida relazione di fiducia, che mette al centro l’ascolto, la cura della persona e l’attenzione ai bisogni relazionali.

L’operazione si inserisce nel piano di sviluppo di PureLabs volto a costruire una piattaforma sanitaria integrata su scala nazionale, capace di generare sinergie industriali, economie di scala e valore duraturo, preservando le eccellenze professionali e i servizi di prossimità già radicati nel territorio.

PureLabs prosegue così nel proprio percorso di crescita finalizzato alla creazione di uno dei principali poli della diagnostica polispecialistica operanti in Italia. Partita a gennaio 2023, la società ha portato a termine altre sette operazioni fondamentali per consolidare la propria presenza nelle regioni Liguria, Lazio e Campania. L’acquisizione del Centro Medico Aurora, che ha chiuso l’esercizio 2024 con un volume d’affari superiori ai 7 milioni di euro, consente al gruppo PureLabs di superare 32 milioni di euro in termini di ricavi consolidati.

PureLabs punta a posizionarsi fra i leader di mercato, proponendo un innovativo modello di servizio, capace di sfruttare appieno le potenzialità dei canali digitali e di offrire ai pazienti percorsi personalizzati di prevenzione e benessere. Centro Medico Aurora, grazie alla passione e alle competenze di eccellenza dei suoi fondatori, ha consolidato negli anni un modello polispecialistico one stop shop, che mette a disposizione del paziente un ventaglio di servizi estremamente ampio nel campo della diagnostica per immagini (I e II Livello), delle analisi di laboratorio, dell’endoscopia e delle prestazioni specialistiche e chirurgiche. I dottori Ezio e Chiara Ganio manterranno un ruolo chiave all’interno della Centro Medico Aurora.