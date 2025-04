Plenium Partners ottiene un finanziamento di oltre 25 milioni di euro da ING Italia per un impianto di biometano nel nord Italia

L’asset è un impianto di biometano situato a Pavia ed è previsto che entrerà in funzione nel primo trimestre del 2026

ING Italia ha erogato un finanziamento di oltre 25 milioni di euro attraverso un Project Finance bilaterale che rafforzerà le prestazioni dell’impianto

Questo è il primo progetto di un portafoglio più ampio, che comprende altri tre asset di biometano in tutta Italia, ciascuno con una capacità di circa 500 scm/h

Plenium Partners si sta rafforzando nel mercato del biometano in Italia e intende continuare a crescere con nuove opportunità nel campo della transizione energetica

Milano, 22 Aprile, 2025 - Plenium Partners, gruppo d’investimento spagnolo indipendente, focalizzato su energie rinnovabili, transizione energetica, economia circolare e infrastrutture sociali, annuncia oggi l’ottenimento del finanziamento per il suo primo impianto di biometano in Italia. ING Italia ha fornito per questo progetto un finanziamento di oltre 25 milioni di euro tramite un Project Finance bilaterale.

Si tratta del primo impianto di un portafoglio più ampio che comprende altri tre impianti di biometano in Italia, il cui accordo di gestione è stato chiuso lo scorso luglio, in partnership con Aragorn Value Leadership. L’impianto si trova in Lombardia, in provincia di Pavia. L’impianto è in fase avanzata di costruzione, con la prospettiva di entrare in funzione nel primo trimestre del 2026. Questo primo impianto ha partecipato con successo alla terza asta per la tariffa del biometano organizzata dal GSE, il gestore degli incentivi per le rinnovabili in Italia.

L’impianto contribuirà a migliorare la gestione dei rifiuti nell’area, trattando circa 50.000 tonnellate all’anno di rifiuti zootecnici e agricoli. Il contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) sarà significativamente superiore alla media, essendo l’impianto uno dei pochi impianti di biometano in Italia con recupero completo della CO2.

Impegno per lo sviluppo dell’energia pulita in Italia

L’inizio di questo progetto risale al luglio dello scorso anno, quando Plenium Partners, insieme allo sviluppatore italiano Aragorn Value Leadership, ha lanciato una nuova piattaforma inizialmente incentrata sulla costruzione e la gestione di quattro impianti di biometano situati in diverse parti d’Italia, per i quali è stato effettuato un investimento superiore a 100 milioni di euro. Questa operazione è stata realizzata attraverso il fondo Ecualia Capital di Plenium Partners e ha segnato un passo significativo nel suo impegno per la sostenibilità, le energie rinnovabili e lo sviluppo di nuovi progetti in questo Paese.

Plenium Partners ha un’ampia esperienza di investimenti in Italia, con uffici a Roma dal 2010 e un portafoglio operativo nel Paese che comprende più di 35 progetti fotovoltaici. Questo finanziamento rappresenta un passo importante nella strategia di diversificazione ed espansione nei principali mercati europei, dove Plenium Partners vede un grande potenziale di crescita e sviluppo sostenibile. Plenium Partners sta investendo in maniera rilevante nel mercato del biometano in Italia e intende continuare a crescere con nuove opportunità, oltre a questa piattaforma.

Questo finanziamento conferma il ruolo di leader di ING nel sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia e nell’accelerare la transizione globale verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Queste ambizioni sono in linea con la strategia Growing the Difference della banca, che si è posta l’obiettivo di mobilitare 150 miliardi di euro di finanziamenti sostenibili entro il 2027 e di triplicare i finanziamenti alle energie rinnovabili fino a 7,5 miliardi di euro all’anno entro il 2025, rispetto ai 2,5 miliardi di euro del 2022.

Grandi prospettive di crescita in Europa

Lo sviluppo di progetti di biometano sta acquisendo un forte rilievo in Europa e sta diventando un punto di riferimento per i grandi investitori. Questi tipi di impianti consentono di valorizzare i rifiuti organici come il letame, gli scarti agricoli, gli scarti alimentari e i fanghi di depurazione, trasformandoli in una fonte di energia pulita, riducendo al contempo la quantità di rifiuti che finiscono in discarica e diminuendo l’inquinamento del suolo e delle acque. Inoltre, questo tipo di impianti contribuisce alla diversificazione delle fonti energetiche e riduce la dipendenza dai combustibili fossili come il gas naturale.

Con l’attuazione di progetti come questo, si favorisce lo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali, dove di solito si trovano questi impianti, attraverso la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti nella costruzione, nel funzionamento e nella manutenzione. Allo stesso modo, queste attività consentono di generare reddito aggiuntivo per gli agricoltori e i proprietari di bestiame, che possono vendere i loro rifiuti organici agli impianti di biometano.