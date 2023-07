Ughi e Nunziante con Zeus Packaging Group nell'acquisizione di Cima Paper

Giuseppe Coco









Ughi e Nunziante Studio Legale ha assistito Zeus Packaging Group, gruppo leader nelle soluzioni di imballaggio a livello globale con sede in Irlanda, nell'acquisizione del 70% di Cima Paper S.p.A., società specializzata nel settore della carta e cartone.

Grazie all'acquisizione, Zeus potrà potenziare la sua capacità produttiva, ottimizzando le attività italiane esistenti ed espandendo la portata di Cima in tutta Europa.

Ughi e Nunziante, con un team guidato dal partner Giuseppe Coco insieme agli associate Riccardo Maraga per i profili lavoristici e Giuseppe Nasello per i profili corporate, ha assistito Zeus per tutti gli aspetti legati alla due diligence, alla negoziazione dello SPA e alla definizione dei rapporti post-closing con i venditori.

I venditori sono stati assistiti dagli avvocati Matteo Frigerio e Francesco Arlati.