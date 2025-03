Un nuovo partner per Pavia e Ansaldo: arriva il professor Paolo Benazzo con il suo team

Paolo Benazzo

Lo Studio legale internazionale Pavia e Ansaldo annuncia l’ingresso del Professor Avvocato Paolo Benazzo come nuovo Partner.

Il Professor Benazzo entra con un team di tre professionisti e svolgerà la sua attività presso la sede di Milano dello Studio andando a rafforzare i dipartimenti di Diritto Commerciale e Societario, Restructuring e Corporate M&A.

Paolo Benazzo ha maturato una significativa esperienza professionale in operazioni di M&A, LBO e IPO e quotazioni, contratti di finanziamento, di ristrutturazione del debito e di gestione, risoluzione e risanamento della crisi di impresa e costituzione di start-up innovative. Nell’ambito del contenzioso, con particolare riguardo anche ai procedimenti arbitrali, ad hoc e regolamentati, ha acquisito particolare esperienza in controversie relative al diritto societario, al diritto bancario e alla responsabilità di membri di organi sociali, esponenti aziendali apicali e società di revisione.

Paolo Benazzo è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia, già Professore presso ESCP European Business School CCI Paris Ile de France, nonché Visiting Fellow e Life Member presso il Clare Hall College di Cambridge (UK). Siede in diversi Consigli di Amministrazione, anche con ruolo di Presidente, di importanti realtà industriali e finanziarie, nonché commissario in procedure di a.s.

Il team che lo accompagnerà, composto dagli avvocati Lucrezia Puliatti, Michele Chiocca e Laura Zanardo, apporterà competenze diversificate e complementari che contribuiranno ad ampliare ulteriormente l’expertise dello Studio in aree altamente strategiche.

Lucrezia Puliatti, Senior Associate, nel corso della sua attività professionale, ha acquisito una grande esperienza in ambito commerciale e societario, con particolare riferimento al contenzioso anche arbitrale. Michele Chiocca, Senior Associate, da un’iniziale esperienza nel diritto bancario, si è nel tempo concentrato sul diritto dell’impresa e concorsuale, ove ha seguito alcune complesse operazioni di ristrutturazioni di start-up innovative. Laura Zanardo, Associate, si è, nel tempo, dedicata al segmento stragiudiziale del diritto dell’impresa, con particolare attenzione alle operazioni straordinarie e di M&A e alla contrattualistica commerciale anche internazionale.

“Con l’ingresso del Professor Benazzo e del suo team Pavia e Ansaldo rafforza il suo core business corporate e amplia la gamma delle sue practice con una figura di spicco nel settore delle crisi di impresa. In un contesto legale sempre più complesso, avere al nostro fianco esperti di questo calibro ci consente di continuare a valorizzare e consolidare settori di grande rilevanza strategica per lo Studio” – ha affermato Stefano Bianchi, Managing Partner di Pavia e Ansaldo.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di uno Studio con una storia prestigiosa e una reputazione internazionale come Pavia e Ansaldo. La sinergia con i professionisti dello Studio mi permetterà di offrire un’assistenza legale più mirata ed insieme al mio team, siamo pronti a contribuire alla crescita dello Studio, mettendo a disposizione la nostra esperienza per affrontare sfide legali complesse in un mercato in continua evoluzione” – ha commentato Paolo Benazzo, Partner di Pavia e Ansaldo.