Un principio ribadito dalla Cassazione ma che nel merito resta controverso

Fideiussione - Contratto - Estinzione dell’obbligazione garantita - Prestazione in solutum o compensazione da parte del fideiussore - Ammissibilità - Conseguenze. (Cc, articoli 1852 e 1954)



Nel caso in cui il fideiussore abbia provveduto al saldo o abbia eseguito una prestazione in solutum o abbia opposto in compensazione un proprio credito o abbia ricevuto, grazie ad una donazione indiretta, la remissione del debito a suo esclusivo vantaggio ciò comporta l’estinzione della obbligazione garantita e, venuta meno questa, anche l’estinzione della fideiussione