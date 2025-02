Una nuova Direttrice Marketing per BonelliErede: Linda Spada

Linda Spada

BonelliErede annuncia l’ingresso di Linda Spada nel ruolo di Marketing Director. Basata presso la sede di Milano e a diretto riporto della Direttrice Generale Angela Maria Cossellu, Linda guiderà un team che si occupa di business development, comunicazione, eventi e marketing.

Linda Spada ha alle spalle una carriera di circa trent’anni nel corso dei quali ha maturato una considerevole esperienza in società internazionali di consulenza e servizi quali Accenture, ADP e Boston Consulting Group, dove ha ricoperto ruoli di leadership nel campo del marketing e della comunicazione. La sua esperienza abbraccia lo sviluppo e l’implementazione di strategie di marketing, la definizione e gestione di programmi di trasformazione digitale e la collaborazione con partner strategici di rilevanza internazionale.

Angela Maria Cossellu, Direttrice Generale di BonelliErede, ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Linda nella nostra grande squadra. La sua vasta esperienza maturata in contesti italiani e internazionali, combinata con la sua capacità di guidare progetti complessi, saranno determinanti per consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato. Crediamo che la sua visione e il suo approccio innovativo contribuiranno a rafforzare ulteriormente il posizionamento e la crescita di BonelliErede.”

Linda Spada ha così commentato il suo ingresso: “Sono onorata di entrare a far parte di BonelliErede. Sono sempre stata animata da passione per l’innovazione, visione strategica e profondo rispetto per le persone e sono entusiasta di poter mettere a disposizione le mie competenze per supportare la crescita di BonelliErede, insieme a un team Marketing così dinamico e coeso.”

Il Marketing Team di BonelliErede fa parte della squadra di Business Support della law firm, un gruppo che abbraccia le funzioni tipiche del mondo aziendale.