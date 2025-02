Una procura speciale ampia al difensore non è prova della volontà dell’imputato di patteggiare

L’esistenza del requisito necessario per il difensore di essere dotato di procura speciale ai fini del patteggiamento non soddisfa in sé la prova della corretta formazione della volontà dell’imputato a concordare la pena. Nel caso concreto il ricorrente aveva impugnato l’accordo raggiunto dal proprio difensore e dal pubblico ministero in quanto trovandosi agli arresti domiciliari e non avendo avuto interlocuzioni col proprio difensore sulla specifica ipotesi del patteggiamento e non avendoci parlato...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi