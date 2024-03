van Berings con Rubiera Special Steel per l’acquisizione dell’Acciaieria di Cividate dal Fallimento ACP Industries

Francesco Adami, Gianluca Volpato, Alessandro Fabbriciani

van Berings ha assistito Rubiera Special Steel (“RSS”), società del Gruppo Italian Special Materials & Forgings (“ISM&F”) e leader internazionale nel settore della produzione di acciai speciali, nel perfezionamento dell’acquisizione del sito produttivo dell’Acciaieria di Cividate al Piano (BG).

L’integrazione del sito produttivo dell’Acciaieria di Cividate al Piano con quello di RSS a Casalgrande (RE) si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo a lungo termine che permetterà a RSS di ampliare l’offerta e la capacità produttiva, mantenendo il focus su prodotti di alta gamma dedicati in particolare ai settori aerospaziale, nucleare, petrolchimico e dell’energia.

L’acquisizione è stata perfezionata nel contesto della procedura competitiva indetta dalla curatela di ACP Industries SpA, fallita nel 2022 e proprietaria del sito produttivo. Nel 2013, RSS era stata a sua volta acquisita dal Gruppo ISM&F nell’ambito di una procedura concorsuale.

Si prevede che l’ingresso di RSS e gli investimenti pianificati per il futuro possano produrre esternalità positive per il territorio, sia dal punto di vista occupazionale e dell’indotto, sia dal punto di vista ambientale.

Nell'operazione RSS e il gruppo ISM&F sono stati assistiti da van Berings con un Team composto dal Partner Francesco Adami e dagli Associate Gianluca Volpato, per gli aspetti contrattualistici e di diritto societario, e Alessandro Fabbriciani, per gli aspetti di diritto concorsuale.

van Berings consolida così una cooperazione di lunga data con il Gruppo ISM&F, nonché il proprio posizionamento nella consulenza in ambito Distressed M&A.

van Berings è uno studio legale attivo in ambito internazionale che assiste una vasta clientela aziendale, incluse società quotate, multinazionali e fondi di private equity. van Berings copre trasversalmente diverse aree di competenza con particolare accento e riconosciuta esperienza nei settori Societario e Commerciale, M&A, Banking & Finance, Project Financing, Proprietà Intellettuale e Diritto del Lavoro. Con sede principale a Milano, sedi secondarie a Venezia, Monterrey e New York e consolidati rapporti di collaborazione con 34 studi legali corrispondenti in 23 Paesi, van Berings è in grado di assistere i propri clienti quasi in tutto il mondo (vanberings.com).