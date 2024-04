VDA Telkonet acquisisce la società croata ADRIA Electronic: GOP e Andersen gli studi coinvolti

Raimondo Premonte, Paola Pellegrini

VDA Telkonet, gruppo globale che fornisce soluzioni tecnologiche per la Gestione delle Funzionalità di Camera (GRMS) e del Risparmio Energetico (EMS) per il mercato dell’ospitalità, ha firmato un accordo per l’acquisizione di ADRIA Electronic, società operante nel settore dell’infrastruttura di automazione, energia e smart room system con sede a Rijeka, Croazia, nonché punto di riferimento per la Room Automation nel settore dell’Ospitalità da oltre 30 anni.

Nello specifico, VDA Telkonet entrerà in ADRIA attraverso l’acquisizione del 70% del capitale, con un’opzione di acquisto del rimanente 30% esercitabile secondo condizioni e un periodo di tempo definito.

Tale accordo rappresenta un passo importante della strategia di espansione internazionale di VDA Telkonet che vedrà rafforzare il suo posizionamento e la sua operatività in Europa Orientale. L’operazione andrà ad ampliare il parco installato di VDA Telkonet portandolo a 8.500 strutture e aggiungendo circa 100mila camere al milione di smart room già installate in 62 Paesi nel mondo, tra Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Asia. Con questa acquisizione, inoltre, le soluzioni di GRMS di VDA Telkonet saranno rivolte – oltre al target luxury e alle catene alberghiere internazionali – anche a strutture di piccole dimensioni, quali ad esempio Boutique Hotel, con elevate esigenze di customizzazione per supportare il processo di innovazione complessiva del settore dell’ospitalità in atto a livello globale.

GOP ha seguito l’operazione con un team guidato dal partner Raimondo Premonte (in foto a sinistra) e dagli associati Chiara Masucci e Vito Quaglietta mentre Andersen Italia ha agito come advisor finanziario per la strutturazione del finanziamento a supporto dell’acquisizione con Paola Pellegrini (in foto a destra) e Ottavio Reale, del team di Corporate Finance.

Le member firm croate di Andersen Global, Andersen Croatia e KALLAY & PARTNERS, hanno assistito il gruppo rispettivamente nelle attività di financial e tax due diligence e per l’attività di legal due diligence in aggiunta agli aspetti di diritto croato dell’operazione.

PEŠUT MATIĆ GALEKOVIĆ ZGOMBIĆ ha seguito i venditori per i profili di diritto croato