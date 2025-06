VDA Telkonet vince il premio imprese per l’innovazione di Confindustria

Premo Confindustria

Pordenone, 25 giugno 2025 – VDA Telkonet vince la XIV edizione del Premio Imprese per l’Innovazione, prestigioso riconoscimento promosso da Confindustria che premia le aziende italiane capaci di distinguersi per l’eccellenza nei processi di innovazione.

Il gruppo globale, con sede centrale a Pordenone, è stata l’unica azienda italiana a vincere nella categoria “Awards”, ottenendo un punteggio tra i più alti in assoluto.

Specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il settore dell’ospitalità – in particolare nei sistemi di Gestione delle Funzionalità di Camera (GRMS) e di Risparmio Energetico (EMS) – VDA Telkonet rappresenta un’eccellenza del Made in Italy nel mondo, capace di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità. Con oltre 1 milione di smart room installate in più di 60 Paesi, 80 anni di esperienza combinata, tre team interni di Ricerca e Sviluppo e 40 ingegneri specializzati in hardware e software, l’azienda continua a distinguersi per competenza e visione.

Il premio, riconosciuto dal “Premio dei Premi”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato della Presidenza della Repubblica, è stato conferito nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi mercoledì 25 giugno presso la sede di Confindustria a Roma, nella Sala Pininfarina, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale.

A ritirare il premio Barbara Alvino, Group Marketing VDA Telkonet, che ha dichiarato: “Per VDA Telkonet, innovazione significa generare valore sostenibile attraverso la tecnologia. Non innoviamo per il gusto di farlo, ma per rispondere a bisogni concreti, migliorare l’efficienza energetica dell’ospitalità e contribuire in modo tangibile alla transizione ecologica del settore”.

L’Amministratore Delegato, Piercarlo Gramaglia, ha sottolineato: “Questo premio è la conferma della validità del nostro modello di business, fondato su una visione strategica orientata alla crescita sostenibile e all’innovazione continua. Dimostra come l’adozione di tecnologie evolute e un’organizzazione solida possano generare valore competitivo a livello nazionale e internazionale. È un riconoscimento che condividiamo con tutto il nostro team, vero motore dei risultati raggiunti”.

Il premio conferito a VDA Telkonet rappresenta un ulteriore riconoscimento alla capacità dell’azienda di coniugare visione strategica, competenze tecnologiche e radicamento territoriale, contribuendo allo sviluppo di un’industria italiana sempre più innovativa, sostenibile e competitiva nel panorama globale.